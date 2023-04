Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Rodeo dans un centre commercial pres de Grenoble 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5894 Karma: 8868 Un des gars s est fait arrêter car sa moto était pas assurée...



Nantes, Grenoble... Les rodéos à moto se multiplient dans les centres commerciaux

Aujourd'hui 22:47:24

SushiCircus Re: Rodeo dans un centre commercial pres de Grenoble 0 #2

Je suis rassuré XD Citation :Je suis rassuré XD

Aujourd'hui 23:05:58