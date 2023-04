Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Un tour de magie impressionnant 0 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7690 Karma: 20155 Un tour de magie impressionnant :

Vous navigateur est trop vieux

Il doit y avoir un truc mais je n'ai pas réussi à le voir.

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:54

alfosynchro Re: Un tour de magie impressionnant 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12062 Karma: 5305 Je me suis concentré sur la poitrine de la dame, mais j'ai quand-même vu tomber le truc !

Contribution le : Aujourd'hui 19:49:16

papives Re: Un tour de magie impressionnant 1 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 6186 Karma: 2812 c’est ça l’expérience des vieux Vous êtes encore jeunes, moi j’ai directement vu tomber la canette car sachant que je pourrais repasser la vidéo pour voir la poitrine, je me suis concentré sur le tour de nigaudc’est ça l’expérience des vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:18:04