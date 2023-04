🎵 Personne ne peut nous arrêter 🎵 + Saut de barrière synchronisé

Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- đŸŽ” Personne ne peut nous arrĂȘter đŸŽ” + Saut de barriĂšre synchronisĂ© 1 #1

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15029 Karma: 12175







Tags : football, ballon, coup-franc, headshot



----



Un saut de barriÚre parfaitement synchronisé de deux spectateurs qui veulent entrer sur le terrain :







Tags : chute Pendant un match de foot, un supporter met l'ambiance dans les tribunes en chantant "personne ne peut nous arrĂȘter" dans son mĂ©gaphone. Mais il a peut-ĂȘtre Ă©tĂ© un peu trop prĂ©somptueux...----Un saut de barriĂšre parfaitement synchronisĂ© de deux spectateurs qui veulent entrer sur le terrain :

Contribution le : Aujourd'hui 12:17:54