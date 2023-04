Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Tentative de kidnapping (c'est un peu violent mais formateur) 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 382 Karma: 753 Vous navigateur est trop vieux

Je ne suis pas serein quand mes enfants sont à plus de 10 mètres ou pas dans mon champs de vision, mais là c'est chaud

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:03

Consternation Re: Tentative de kidnapping (c'est un peu violent mais formateur) 0 #2

Je m'installe Inscrit: 28/10/2022 10:57 Post(s): 122 Karma: 64 Ca ne serait pas plutôt son père ou quelqu'un de sa famille ?

Je ne sais pas si on peut appeler ça un kidnapping, mais saisir un enfant par la tête ou par le cou est chaudement recommandé bien sûr.

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:35

deepo Re: Tentative de kidnapping (c'est un peu violent mais formateur) 0 #4

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1449 Karma: 803

@alfosynchro a écrit:

Faut être complètement shouté ou inconscient pour tenter ça dans ces conditions !



J'avoue! J'aurais attendu quelle aille pisser! Citation :J'avoue! J'aurais attendu quelle aille pisser!

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:01

Gog077 Re: Tentative de kidnapping (c'est un peu violent mais formateur) 0 #5

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1598 Karma: 907

@alfosynchro a écrit:

Faut être complètement shouté ou inconscient pour tenter ça dans ces conditions ! Maudit soit-il !

Tu as une expertise en la matière ? Citation :Tu as une expertise en la matière ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:46