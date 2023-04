Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un cheval répond à la question qui lui est posée

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15031 Karma: 12186 La propriétaire d'un cheval lui demande s'il va être sage aujourd'hui. La réponse est immédiate et sans ambiguïté. (À regarder avec le son pour comprendre)





Tags : pet, prout

Contribution le : Aujourd'hui 15:19:54