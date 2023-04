Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand ton plan ne se passe pas comme prévu 2* 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7707 Karma: 20193 Une femme en patins se prend un bout de lampadaire sur la tête :

*titre alternatif : quand tu ne sais pas encore patiner, mais que tu y mets toute ta tête

Contribution le : Aujourd'hui 20:53:50