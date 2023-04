Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une malentendante surprise au restaurant 6 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35422 Karma: 14049



C'est l'anniversaire de cette dame. Et à sa grande surprise, le serveur lui chante un joyeux anniversaire en langue des signes!

Contribution le : Aujourd'hui 21:58:24

Kratos2077 Re: Une malentendante surprise au restaurant 0 #2

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1459 Karma: 782 Le type de personnel que j'adore. Ca depasse carrément la fiche de paie, le mec se fait plaisir en faisant plaisir.

Une belle attitude

Contribution le : Aujourd'hui 22:39:19