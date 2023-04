Options du sujet Imprimer le sujet

Kratos2077 Briac TV 0 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1459 Karma: 782 J'ai découvert par hasard cet humoriste d'un genre nouveau, un procédé simple mais efficace.



Briactv je vous invite à voir si vous aimerez aussi.





Corona

Contribution le : Aujourd'hui 22:53:05