Aider un cygne || Echec aux échecs (spoiler: c'est la faute du motard)

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35425 Karma: 14051

Ils aident un cygne qui avait un hameçon de pêche planté dans son lore noir. Outch





Men Help Swan With Fishing Hook Stuck in Its Face



------------------------------------------------------------



Un homme en scooter gâche une partie d'échecs chinois et un bon thé.

Les deux hommes du scooter venaient pour le faire réparer.





Bike Surprises Chess Players

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:34