Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Voler un sac dans une tesla || ♪ taaa ta taaa taa ta ta tatatatataaaa ♫ (<-- musique de Fort Boyard) 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35425 Karma: 14051

Thief Breaks Tesla Window and Takes Backpack



--------------------------------------------



Un homme passe de justesse sous une porte électrique. Il avait oublié d'enclencher une sécurité dans le magasin.





Man Expertly Rolls Under Closing Gate

Contribution le : Aujourd'hui 10:10:57