Options du sujet Imprimer le sujet

Rhododendron Teckel rebouté + nid d'abeilles australiennes + salto au judo 3 #1

Je suis accro Inscrit: 27/01/2016 15:45 Post(s): 541 Karma: 5048







- - -





Nid d'abeilles australiennes (Tetragonula hockingsi ou Tetragonula carbonaria) :







NB : ne possédant pas de dard elles sont inoffensives pour l'homme, chose plutôt rare pour une espèce animale australienne

- - -





Salto avant dans la foulée d'un ippon au judo (Israpil Sagaipov) :





Chiropracteur pour chien ou chat, ça ne s'improvise pas :- - -Nid d'abeilles australiennes (Tetragonula hockingsi ou Tetragonula carbonaria) :NB : ne possédant pas de dard elles sont inoffensives pour l'homme, chose plutôt rare pour une espèce animale australienne- - -Salto avant dans la foulée d'un ippon au judo (Israpil Sagaipov) :

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:28