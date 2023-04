La métamatière et les humains extraterrestres

Je m'installe Inscrit: 03/04/2012 09:18 Post(s): 105 Karma: 126

Deux univers adjacents, reliés par un seul et unique point de rencontre, vivent en symbiose et s'échangent leur énergie. A leur interface se situent deux espèces d'êtres vivants d'exception : l'espèce humaine coté univers de matière et l'espèce esprit coté univers de métamatière. Elles ont pour rôle de faire fonctionner la symbiose en transférant les énergies d'un univers à l'autre. Sans humain et sans esprit la symbiose des deux mondes n'est pas possible. S'il n'y a pas de symbiose il n'y a pas d'univers. Ils existent seulement dans leur union. Seuls ils ne sont pas viables.







L'espèce humaine est donc indispensable à la symbiose des deux univers éternels. Elle est dès lors, elle aussi, éternelle car faisant partie intégrante de l'immortel système symbiotique.





Le Terrien, fratrie humaine habitant la planète Terre, est, quant à lui, mortel. Il n'est donc pas à lui seul l'ensemble des humains de l'univers de matière. D'autres fratries humaines, sur d'autres planètes habitables, constituent avec le Terrien : l'Humanité.







Elles sont dans tous les stades d'évolution.



Certaines fratries humaines sont dans leur prime enfance comme l'a été le Terrien au Paléolithique.



Certaines fratries humaines sont dans leur enfance comme l'a été le Terrien dans l'Antiquité.



D'autres sont dans l'adolescence comme nous le sommes actuellement.



D'autres fratries humaines sont dans la phase adulte de leur existence. A force de rappel à l'ordre elles sont devenues responsables. Elles ne sont plus agressives. Elles sont capables de voyager dans l'espace intersidéral et ont pour rôle de reproduire l'espèce humaine sur des planètes habitables vierges d'humains afin éterniser l'indispensable espèce humaine. Elles maîtrisent la notion d'éternité.



D'autres fratries humaines sont dans leur sage vieillesse.



Sur certaines planètes habitables, la fratrie humaine s'est éteinte faute de reproduction comme le Terrien s'éteindra lui aussi faute de reproduction.



Sur d'autres planètes habitables, elle est en gestation comme l'a été le Terrien lorsqu'il était australopitèque.



D'autres planètes habitables n'ont jamais connu de présence humaine. Elles sont dominées par une espèce animale ou végétale arrivée au stade de suradaptation caractérisée par le gigantisme et la férocité de ses éléments comme la Terre l'a été lorsqu'elle était cancérisée par les dinosaures.

