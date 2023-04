22 minutes pour sauver l'univers [theGreatReview]

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35433 Karma: 14062 Alerte méga spoile complet du jeu Outer Wilds. Alerte méga spoile complet du jeu Outer Wilds.





22 minutes pour sauver l'univers (ok un peu plus)



Il s'agit d'un let's play du jeu

Je partage ça ici car TheGreatReview a un don de narration.

La vidéo dure 2h, temps nécessaire pour comprendre avec l'auteur les divers étapes de découverte des mystères du jeu. C'est presqu'un film.



J'ai passé un très bon moment. Je vous le souhaite aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:42