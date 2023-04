Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Chat vs pigeon #1

Inscrit: 09/10/2011

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:38

Wiliwilliam Re: Chat vs pigeon #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35435 Karma: 14065 "Si ça s'envole pas, c'est probablement malade! Ça va me donner une de ces chiasses!"

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:17

Cyril-Fiesta Re: Chat vs pigeon #3

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 792 Karma: 507 l'instinct du prédateur : si la proie ne fuit pas ... C'est peut-être pas une proie...



perso si je chasse une fourmi, et que d'un coup elle se met face à moi prêt à se battre... Je fuis ! Si elle est sur d'elle, c'est que c'est surement une Fourmi Cro-onde prête à me griller le cerveau !

(ba quoi ?)

Contribution le : Aujourd'hui 18:34:28