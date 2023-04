Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Surprise pendant un show télé + Chien caca toit + paye ta lambo' + eau 350mio + abeilles attention 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7760 Karma: 20365 Surprise pendant un show télé (il s'agit d'une mise en scène) :



These Are People



Un chien défèque sur le toit d'une maison :

Vous navigateur est trop vieux



Le prix d'une pièce pour Lamborghini comparé à une autre :

Vous navigateur est trop vieux



Boire une eau enfermée depuis 350 mio d'années :

Vous navigateur est trop vieux



Comment ne pas réagir face à des abeilles :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:53:50