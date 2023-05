Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Émouvant moment de sportivité en escrime féminine 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4575 Karma: 2068 En escrime, Gaia Rossatti s'est tordue la cheville à 17 secondes de la fin alors qu'elle gagnait 12 à 9. Elle reprend le combat, mais ne peux plus marcher. Son adversaire Emilia Traditi ne profite pas de cet avantage pour essayer de remonter, mais recule pour laisser le temps s'écouler.



Vidéo recoupée, montée, anglais:

Vous navigateur est trop vieux



Originale, italien:



Traditi si storce una caviglia, l’avversaria Rossatti lascia scadere il tempo: il gesto di fair play

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:24

21210 Re: Émouvant moment de sportivité en escrime féminine 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 6018 Karma: 3540 C'était une finale ?



(merci pour la vidéo originale parce que celle avec la musique et en vertical, hum...)

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:15