LeMiniMilgram Poulet grillé lors d'une manifestation

LeMiniMilgram

Des policiers se font incendier lors d'une manifestation à Paris à l'occasion du 1er mai :

A noter que mon titre est une boutade et que je ne soutient en aucun cas la violence (de part et d'autre).

alfosynchro Re: Poulet grillé lors d'une manifestation

alfosynchro

y en a un qui a été grièvement brûlé au visage (d'après les infos de France Info).

Fabiolo Re: Poulet grillé lors d'une manifestation

Fabiolo

Au moins lui c'est pas un collègue qui lui envoyé le projectile, c'est déjà une consolation.

