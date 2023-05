Clavier bug

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35446 Karma: 14085

J'ai un clavier Razer Ornata V2, en bon état, aucun accident.

Depuis quelques temps, j'ai un soucis étrange.



Les touchesbien spécifiques suivantes: 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, ENTER, + du pavé numérique et la flèches directionnelle ↓ ne fonctionnent pas.

J'ai testé sur un autre PC. Marchent pas.

J'ai désinstallé, réinstallé les drivers. Marchent pas.

J'ai reset le clavier. Changent rien.

J'ai activé/désactivé le pilotage de la souris via clavier. Changent rien.



La conclusion simple: il est mort.



Le problème, c'est que le clavier a subitement remarché, pendant quelques jours suite à mes tests.

Et maintenant les touches ne refonctionnent plus.

Je ne comprends pas ce que j'ai pu faire pour qu'il remarche à nouveau.



Des idées?

Contribution le : Aujourd'hui 21:49:04