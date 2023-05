🔎 Détecter les fausses images - DEFAKATOR :

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7453 Karma: 6186



Citation : Et tout du long, bien sĂ»r, comme on a de cesse en ces Ă©missions, on insistera sur la nĂ©cessitĂ© de s'assurer avec sagacitĂ© que sont sĂ©rieusement sourcĂ©es les sentencieuses ou sensationnelles allĂ©gations illustrĂ©es qui se susurrent sur des rĂ©seaux sociaux excessivement sensĂ©s oĂč sarcasmes inconsĂ©quents et sottises circonstanciĂ©es s'associent jusqu'Ă susciter confusions et exquisions insensĂ©es autour d'ersatzts de vĂ©racitĂ© sans justesse ni sincĂ©ritĂ©. Et ça, c'est essenciel !



PS à noter que là , le sous-titrage automatique est complétement à la ramasse. Belle allitération pour débuter:Citation :PS à noter que là , le sous-titrage automatique est complétement à la ramasse.

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:23