Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Réaction de Joël Embiid, MVP de la NBA 22-23 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35449 Karma: 14085





your 2022-23 @Kia NBA MVP: @JoelEmbiid

#KiaMVP Joël Embiid a été sacré meilleur joueur de la NBA 2022-2023. beaucoup d'émotions.your 2022-23 @Kia NBA MVP: @JoelEmbiid#KiaMVP https://t.co/DNqnd5g9EY

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:33