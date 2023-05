Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand tu maîtrise la cornemuse 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7783 Karma: 20444 Quand tu maîtrise la cornemuse :

-MaDJiK- Re: Quand tu maîtrise la cornemuse 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4579 Karma: 2081



PS: Heureusement je sais qu'elle est dans Forest Gump Ouais ben pas merci, ça fait 5 minutes que j'essaie de retrouver le titre de la chanson originale du coup.PS: Heureusement je sais qu'elle est dans Forest Gump https://m.youtube.com/watch?v=D4rHEUXgY6k

CrazyCow Re: Quand tu maîtrise la cornemuse 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17962 Karma: 26882 -MaDJiK- Free Bird de Lynyrd Skynyrd Free Bird de Lynyrd Skynyrd

