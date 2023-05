Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Le passage de la télévision noir&blanc à couleur en Norvège en 1972 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7791 Karma: 20463 Le passage de la télévision noir&blanc à couleur en Norvège en 1972 :

alfosynchro Re: Le passage de la télévision noir&blanc à couleur en Norvège en 1972 0 #2

Autant dire qu'on l'a pas eu tout de suite la couleur Chez moi il a fallu qu'on achète une nouvelle télé.Autant dire qu'on l'a pas eu tout de suite la couleur

