Il recrée un mini pc… des années 90 😳

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 1224 Karma: 1531 C’est un mini PC basé sur un Intel 486 DX4 100Mhz.

Pour les amateurs, ça fait tourner Dos, Windows 3.11 et W95.





A Tiny Intel 486 Built From Scratch

Contribution le : Aujourd'hui 20:00:08