LeMiniMilgram Quand ton nez est bouché (âmes sensibles s'abstenir) 2 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7798 Karma: 20470 Quelqu'un enlève (sans gants) de la morve du nez d'une vache :

Contribution le : Aujourd'hui 21:21:47

alfosynchro Re: Quand ton nez est bouché (âmes sensibles s'abstenir) 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12116 Karma: 5338 Je vais me garder cette petite vidéo sous le coude ; ça peut aider pour mon régime, quand j'ai faim...

Contribution le : Aujourd'hui 21:35:02

LeMiniMilgram Re: Quand ton nez est bouché (âmes sensibles s'abstenir) 0 #3

hardcore ton régime ! Courage!!! Citation :hardcore ton régime! Courage!!!

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:01