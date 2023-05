Coucou la voilàri !

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7455 Karma: 6187

Tout est normal jusqu'à ce qu'un bolide ferrari sorte de nulle part.





Dashcam captures moment FERRARI plows into traffic in Melbourne, Australia





Note: bref calcul, si on ne voit que le capot sur la frame x, et quasi toute la voiture sur la frame x+1, estimons qu'elle ait fait 1,5m en 1/25s. A quelle vitesse roulait-elle au moment de l'impact ? Moi, je dirais 120 km/h.

