Un pilote sauve un autre pilote

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7804 Karma: 20500 Un pilote d'hélicoptère nommé Taru Carr-Hartley sauve le pilote d'un camion pris dans des eaux torrentielles au Kenya :

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35456 Karma: 14092 à la fin, c'est le regard de quelqu'un qui se pensait déjà mort ...

Et qui vient de perdre son outil de travail s'il en était le propriétaire. Mais c'est sûr que ce regard est plein de désespoir ! Citation :Et qui vient de perdre son outil de travail s'il en était le propriétaire. Mais c'est sûr que ce regard est plein de désespoir !

