Options du sujet Imprimer le sujet

chris3140 Bras robot qui fait des transactions de test sur un terminal de paiement 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 14/04/2015 22:59 Post(s): 9 https://www.youtube.com/watch?v=_pIsN4YrHSg

Contribution le : Hier 20:24:26