chatgpt intégré dans le jeu skyrim pour les dialogues avec les pnj

Ce n'est que le début, ça risque d'être assez impressionnant à l'avenir quand ce sera intégré de base dans un jeu spécialement développé pour, les quêtes infinis, les conflits les alliances totalement dynamiques et non artificiels mais également la possibilité de mener des enquêtes de façon naturelle, rechercher une personne ou un lieu en particulier pour une quête en interrogeant certains pnj



Future of Elder Scrolls & RPG - Skyrim NPCs & Inworld AI (like GPT-4 for gaming)

Contribution le : Aujourd'hui 22:04:45