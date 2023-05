Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Cicatrisation morsure requin 2 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 386 Karma: 775 Vous navigateur est trop vieux



Edit : le monde du silence, Véronique était là. A priori, 25 jours se sont écoulé entre les deux prises vidéos, la morsure provient d'un congénère mâle

Contribution le : Aujourd'hui 05:22:38

SushiCircus Re: Cicatrisation morsure requin 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1176 Karma: 447 @BalleAuCentre

Il faudrait demander à Véronique le son et des détailles



Edit : Ok, merci

Contribution le : Aujourd'hui 05:51:00