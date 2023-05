Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 1270 Karma: 1560



Giant Wave Capsizes Boat Amid Rescue Attempt Off Oregon Coast



Le sauveteur va bien et le gars a été repêché sain et sauf.

Recherché par les autorités, il est désormais au sec en cellule.

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:22