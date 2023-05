♟ Un joueur d’échec New-Yorkais affronte sans le savoir un Grand Maître International

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17972 Karma: 26923



He Thought My GRANDMASTER Mom Was A Beginner In Chess...



Pendant les années 1980, Pia Cramling était l'une des meilleures joueuses au monde, elle fut classée numéro 1 mondiale aux classements de janvier 1984, juillet 1984 et janvier 1985. En 1983, elle reçut l'oscar de la meilleure joueuse de l'année. En 1992, elle fut la troisième femme à obtenir le titre de grand maître international, sans être championne du monde, en remportant trois normes dans les tournois. Au 1er août 2014, elle est la 17e joueuse mondiale, avec un classement Elo de 2 500 points. Son record est de 2 550 points, obtenu au classement du 1er octobre 2008.

