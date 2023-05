Jeu de mot cinématographique (anglais)

Vous navigateur est trop vieux

Reese Witherspoon est une actrice, et son nom ressemble à "with a spoon" = avec une cuillère.



- avez-vous entendu parler de cette actrice qui a été poignardée?

- non

- Reese...

- Witherspoon?

- non, avec un couteau.



Ça a l'air vieux donc peut-être déjà passé. En tout cas le papa est fier de la blague de sa fille!Explications pour les non-cinéphiles ou non-anglophones: