LeMiniMilgram Pickup vs boue

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7830 Karma: 20590 Un pickup remonte une route inondée par des torrents de boue :

Un jeune homme expérimente son pickup dans la boue :

Contribution le : Aujourd'hui 14:31:38

Le_Relou Re: Pickup vs boue

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4684 Karma: 2997 la 1 est impressionnante, il est déterminé le gars



la 2 j'ai l'impression de l'avoir vu

Contribution le : Aujourd'hui 14:51:50