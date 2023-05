Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand tu as le feu au derrière 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7840 Karma: 20596 Un automobiliste roule avec un bateau en feu sur sa remorque :

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:57

FMJ65 Re: Quand tu as le feu au derrière 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15379 Karma: 4941 du coup il doit être un peu pressé de le mettre à l'eau

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:18