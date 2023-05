Options du sujet Imprimer le sujet

-JoJo- Braquage dans un magasin de luxe dans le quartier de Ginza à Tokyo

銀座の強盗、堂々とやりすぎて怖すぎる…

https://t.co/phGSU2hZ5D 銀座の強盗、堂々とやりすぎて怖すぎる…

Erreur404 Re: Braquage dans un magasin de luxe dans le quartier de Ginza à Tokyo

@gazeleau a écrit:

Ils ont quoi avec cette porte en verre ? ils pensent que ça va les stopper ? les ralentir ?



Je crois que c'est un "acte karmique" censé ouvrir les portes du paradis à la personne qui l’effectue. C'est clairement un geste égoïste de leur part.

Le meilleur geste dans ce cas aurait été de crever un pneu de la voiture. Citation :Je crois que c'est un "" censé ouvrir les portes du paradis à la personne qui l’effectue. C'est clairement un geste égoïste de leur part.Le meilleur geste dans ce cas aurait été de crever un pneu de la voiture.

