Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7862 Karma: 20651 Faux-teaser pour une série sur les minéraux basé sur le personnage de Hank de Breaking Bad :



MINERALS | Official Teaser, AMC Comedy Series

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:22