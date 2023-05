Quand Le Monde nous donne envie de jouer à un jeu vidéo !

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1499 Karma: 725

J'ai regardé vite fait ( en diagonal ).

Je suis un personnage qui parfois est de mauvaise.



C'est sympa comme vidéo, après journalistiquement ( le monde ) je trouve ça très pauvre.

Si je rajoute le fait que la suite sort tout bientôt ça ressemble plus à une sorte de pub ce qui rajoute à mes yeux,un coté.... rhhhhhaaaar je sais pas mais en tout cas pas "professionel" ou "classe". C'est de la pub déguisé ( mais bon c'est visiblement le but de la vidéo )



---------------------Pub

C'est un bon jeux ( il y a que 4 donjons )

Attendez le 2 il sort dans quelques jours



---------------------Complément d'information:

Si jamais le monsieur de la vidéo c'est Hidemaro Fujibayashi ( le chef du projet )





Breaking Conventions with The Legend of Zelda: Breath of the Wild

