Démonstration de force aujourd'hui lors du défilé du 9 mai à Moscou

Je m'installe Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 488 Karma: 409





2021 vs 2022 Victory Day Parade on Red Square, Moscow.











De fait, le nombre de véhicules participant à la parade était de 197 en 2021, 131 en 2022 et de seulement 51 en 2023, le chiffre le plus bas depuis le défilé de 2008.

Autant dire que la présence d'un seul tank au défilé a été quelque peu moqué par les (pro-)Ukrainiens... ^^'















Jason Jay Smart - During Moscow’s Victory Day Parade, only one tank rolled across Red Square . I think it is safe to assume that Ukrainian farmers now have a larger reserve of Russian tanks.







Modern russian military equipment can be found much more easily at Ukrainian military trophies exhibitions than at the Victory Parade in moscow. 2021 vs 2022 Victory DayParade on Red Square, Moscow. https://t.co/L7UXlr8KS5 De fait, le nombre de véhicules participant à la parade était de 197 en 2021, 131 en 2022 et de seulement 51 en 2023, le chiffre le plus bas depuis le défilé de 2008.Autant dire que la présence d'un seul tank au défilé a été quelque peu moqué par les (pro-)Ukrainiens... ^^'Jason Jay Smart - During Moscow’s Victory Day Parade, only one tank rolled across Red Square. I think it is safe to assume that Ukrainian farmersnow have a larger reserve of Russian tanks.Modern russian military equipment can be found much more easily at Ukrainian military trophies exhibitions than at the Victory Parade in moscow.

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:14