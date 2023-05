Le dilemme des intelligences artificielles :

Je m'installe Inscrit: 05/02/2022 12:10 Post(s): 190 Karma: 73

Interfector Ca me fait penser à un vieux meme ^^



Traduction:

Passionnés de technologie : Toute ma maison est connectée à l'Internet ! Je contrôle tout depuis mon téléphone ! Ma maison intelligente est en bluetooth et je peux la contrôler grâce à la reconnaissance vocale d'Alexa ! Qu'est-ce que j'aime le futur !

Programmeurs / Ingénieurs : L'appareil technologique le plus récent que je possède est une imprimante de 2004, et je garde un pistolet chargé prêt à lui tirer dessus au cas où elle fait un bruit inattendu.

Techniciens de sécurité : *prends une grande lampée de whiskey* J'aurais préféré être né au néolithique.



Contribution le : Aujourd'hui 22:23:39