Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Pauvre chien + Chaise américaine + Chat terminator + N'oubliez pas votre gilet de sauvetage 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7895 Karma: 20732 Une personne se moque du physique d'un chien :

Vous navigateur est trop vieux



Une chaise roulante dont on ne sait absolument pas de quelle pays elle provient :

Vous navigateur est trop vieux



Chaterminator :

Vous navigateur est trop vieux



N'oubliez pas votre gilet de sauvetage :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:54