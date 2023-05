UN PRO SUR MIDJOURNEY ?

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 09:12:29 Post(s): 1



mpt ou une astuce pour garder l'image intacte ? merci à toi ! Salut je recherche un habitué de MidjourneySerais-tu par hasard comment garder un element d'une photo ajouter sur Mid journey ?par exemple j'aimerais modifier une photo en gardant l'esprit de la photo et surtout la raquette de tennis que la personne tiens dans la main,mais à chaque fois elle n'est pas prise en compte ou déformé etc.pourrais-tu me dire si tu as un prompt ou une astuce pour garder l'image intacte ? merci à toi !

Contribution le : Aujourd'hui 09:17:52