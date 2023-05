Options du sujet Imprimer le sujet

Parkour indien + ce que pense le chat + un chien joue avec une balle

Kapybara
Parkour indien :

Ce que pense le chat :

Un chien joue avec une balle :

Aujourd'hui 11:03:33

zoondoz Re: Parkour indien + ce que pense le chat + un chien joue avec une balle

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1123 Karma: 491

@LeMiniMilgram a écrit:

@Loom- ah c'était quelque chose ce jeu!



Ça nous rajeunit pas tout ça... Et on va encore se faire traiter de boomer à parler de jeux sortis dans les années 80.



Ça nous rajeunit pas tout ça... Et on va encore se faire traiter de boomer à parler de jeux sortis dans les années 80.

Faire du parkour en tong, en voilà une idée qu'elle est bonne !

Aujourd'hui 12:05:04

Loom- Re: Parkour indien + ce que pense le chat + un chien joue avec une balle

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 9221 Karma: 3974 @LeMiniMilgram

@zoondoz





Mais oui bon souvenirs, je ne l'ai jamais finit, après j'étais jeune et j'y jouais sur le pc d'un amis à mon père quand on allait chez lui.





Il aurait dû se mettre nu pied comme dans le jeu effectivement.

Aujourd'hui 12:36:23