Une incroyable descente en parapente par JB Chandelier (Hautes-Alpes)

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 634 Karma: 866 JB Chandelier vous fait découvrir notre magnifique département qu'est les Hautes-Alpes (05) au travers d'un vol en parapente complétement fou !





No Way ! - Jean-Baptiste Chandelier

