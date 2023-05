Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Un outil pour enlever des bananes du bananier 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7913 Karma: 20765 Un outil pour enlever des bananes du bananier :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:20:59

alfosynchro Re: Un outil pour enlever des bananes du bananier 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12159 Karma: 5373 Pas mal !

Je n'avais jamais vu ça. Je ne pensais pas que les bananes étaient aussi bien rangées sur leur axe.







Edit @Le_Relou : merci pour l'info !

Contribution le : Aujourd'hui 20:42:17

Le_Relou Re: Un outil pour enlever des bananes du bananier 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4759 Karma: 3040

@LeMiniMilgram a écrit:

Un outil pour enlever des bananes du bananier :



il me semble que ça s'appelle un chausse-pied



@alfosynchro : les bananes poussent sous chaque pétale d'une fleur





signé : monsieur je sais tout Citation :il me semble que ça s'appelle un chausse-pied: les bananes poussent sous chaque pétale d'une fleursigné : monsieur je sais tout

Contribution le : Aujourd'hui 20:43:33