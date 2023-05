Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate voiture vs train

https://twitter.com/i/status/1656893053016088577

Quand une petite vieille têtue veut passer alors que la route est barrée

personne n'a été blessé



Quand une petite vieille têtue veut passer alors que la route est barrée



personne n'a été blessé Quand une petite vieille têtue veut passer alors que la route est barréepersonne n'a été blessé

Contribution le : Aujourd'hui 13:34:30

Flyingmush Re: voiture vs train

Je m'installe Inscrit: 14/05/2008 14:52 Post(s): 204 Karma: 443



La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=517917
Les Robins des Bois - Frih Deh Bi De Uh

Contribution le : Aujourd'hui 13:42:48

Turbigo Re: voiture vs train

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3126 Karma: 2306

- Chérie, il est arrivé quoi à la voiture ?
- Alors tu vas pas croire, une fois, mais y'a un gentil monsieur qu'a tout filmé

Contribution le : Aujourd'hui 14:08:41