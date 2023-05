Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Orage de grêle en Illinois 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18160 Karma: 20803

Tons of Hail in Illinois || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:35:37

Krogoth Re: Orage de grêle en Illinois 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4370 Karma: 1650 Pas exceptionnel. C'est surtout amusant au niveau de la gouttière qui draine une grande toiture.

Je me souviens il y a quelques années sur Toulouse avoir eu un tapis de grelon de 5 cm d'épaisseur.

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:29

Meph974 Re: Orage de grêle en Illinois 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 875 Karma: 514



Un peu de sirop, on mélange et miam!! Un peu de sirop, on mélange et miam!!

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:11