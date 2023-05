Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Iridodonèse 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 390 Karma: 785 Vous navigateur est trop vieux

Tremblement de l'iris lors du mouvement de l'œil, survenant lors d'une subluxation du cristallin.

La principale cause de l'iridodonèse est la subluxation du cristallin. Cela peut survenir à la suite d'un glaucome, d'une formation de cataracte, de complications post-chirurgicales ou d'un traumatisme oculaire.

Contribution le : Aujourd'hui 19:00:46