Nina Conti ventriloque (anglais)

Live at the Apollo | Ventriloquist Nina Conti



Pensez à activer les sous-titres.

Ça date de 2014 mais je n'avais jamais vu et j'ai trouvé ses masques hilarants!

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:18