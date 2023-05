Options du sujet Imprimer le sujet

portnawak Pub Porsche 911

#Nouvelle911 On voit rien, mais terriblement efficace#Nouvelle911



#Nouvelle911 On voit rien, mais terriblement efficace#Nouvelle911

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:33

LeMiniMilgram Re: Pub Porsche 911

désolé je ne vois pas ce quelle a de nouveau... depuis 2019 en plus apparemment...

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:20

alfosynchro Re: Pub Porsche 911

Quoi ? Un nouveau nine eleven ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:14

SushiCircus Re: Pub Porsche 911

J'aime bien le concept de la pub.

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:33

SnikePlassken Re: Pub Porsche 911

C'est une vieille pub mais qui démontre l'ambiguïté de la marque. La 911 c'est le succès et le fléau de Porsche. Les puristes ne jurent que par elle malgré les défauts d'architecture d'une propulsion moteur arrière, malgré le fun de la 914, la tenue de route supérieure de la 944, le comfort de la 928, la polyvalence de la 968 ou le succès des Cayenne et Panamera. J'aime bien les Porsche 2.4-3.2, le reste non. J'aimerai bien une 968 Turbo S ou Turbo RS. Nan je ne suis pas un puriste

Contribution le : Aujourd'hui 15:57:16