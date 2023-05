Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Créer un X-Wing (Star-wars) en papier

Créer un X-Wing (Star-wars) en papier :

Aujourd'hui 20:03:53

Interfector Re: Créer un X-Wing (Star-wars) en papier

LeMiniMilgram

Peut mieux faire:p

https://www.hubertdelartigue.com/pp_xwing_01.html







Je savais bien que cet artiste que je suis depuis 20 ans me serais un jour utile ^^



edit : il fait aussi (et avant tout) de la peinture

Aujourd'hui 20:32:58